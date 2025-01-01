В Пермском крае на льду погибли два человека Трагедия произошла в Сивинском округе Поделиться Твитнуть

Фоо: wirestock

freepik.com

В Сивинском округе на пруду рядом с селом Буб погибли два человека. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что, катаясь на снегоходе, под лёд провалились мужчина и женщина.

Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю 13 декабря 2025 года в 08:50. На место выехали силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве семи человек и четырёх единиц техники.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина происшествия.

В ведомстве напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на водоёмах в зимнее время. Безопасная толщина льда для нахождения одного человека — не менее 7-10 см, для группы людей — от 15 см.

Нельзя выходить на лёд вблизи кустов, камыша, где водоросли вмёрзли в лёд. Не может быть прочным лёд под сугробами или толстым слоем снега, а также около стока промышленных вод (например, с фермы или фабрики) и там, где есть тёмные пятна.

Тоньше лёд и там, где бьют ключи, где быстрее течение или впадает в реку ручей. Особенно осторожно надо спускаться с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.

