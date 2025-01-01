В «Колизее» в техническом режиме открылся первый в Перми сэндвич-шоп Заведение заняло площади азиатского бистро «Кобуцу» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В торговом центре «Колизей Атриум» (ул. Ленина, 60) в техническом режиме открылся новый сэндвич-шоп «Уно-бистро», уникальное для города заведение подобного формата. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале сэндвич-шопа.

Основа меню — сэндвичи на фоккаче — итальянском хлебе, отличающемся мягкой структурой и лёгким оливковым вкусом. На его основе будут создаваться разнообразные сэндвичи с интересными вкусовыми комбинациями. Кроме того, в меню будут представлены завтраки и врапы (сытные сэндвичи, свернутые в рулет, или буррито). В «Уно бистро» также есть кофейный принтер, который может рисовать на кофе различные рисунки и фотографии.

Заведение обзавелось слоганом: «Вкус в каждом слое». Создатели проекта отмечают, что каждый компонент сэндвича, от фокаччи до соуса и начинки, играет ключевую роль во вкусовой палитре.

Напомним, ранее на месте сэндвич-шопа находилось азиатское бистро «Кобуцу», функционировавшее в «Колизей Atrium» с августа 2021 года. Оно завершило свою деятельность. «Уно бистро» — это новый проект от известного шеф-повара Сергея Шаклеина (Red Cup, «Игрушки», К16, «Ранние пташки»).

