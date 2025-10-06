В пермском «Колизее» откроют первый в городе сэндвич-шоп Заведение займёт площади азиатского бистро «Кобуцу» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал In vino papulos

В «Колизее» на месте закрывшегося «Кобуцу» скоро появится сэндвич-шоп — уникальное для Перми заведение подобного формата. Азиатское бистро «Кобуцу», функционировавшее в «Колизей Atrium» с августа 2021 года, завершило свою деятельность. В ноябре его место займет новый проект от известного шеф-повара Сергея Шаклеина (Red Cup, «Игрушки», К16, «Ранние пташки»): первый в Перми сэндвич-шоп под названием «Уно бистро». Об этом сообщает телеграм-канал In vino papulos.

Как отмечает автор канала, в сэндвич-шопах акцент делается не на оперативность, а на изысканные вкусы, необычные сочетания ингредиентов и тщательный подход к приготовлению.

Основу меню «Уно бистро» составят сэндвичи на базе фокаччи — итальянского хлеба, отличающегося мягкой структурой и легким оливковым вкусом. На его основе будут создаваться разнообразные сэндвичи с интересными вкусовыми комбинациями. Кроме того, в меню будут представлены завтраки и врапы (сытные сэндвичи, свернутые в рулет, или буррито).

Заведение уже обзавелось слоганом: «Вкус в каждом слое». Создатели проекта подчеркивают, что каждый компонент сэндвича, от фокаччи до соуса и начинки, играет ключевую роль во вкусовой палитре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.