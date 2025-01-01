В Свердловском районе Перми за 299 млн рублей продают здание склада Он расположен на улице Героев Хасана Поделиться Твитнуть

На продажу в Перми выставлено здание склада, расположенное по ул. Героев Хасана, 105к83. Согласно объявлению на платформе «Авито», объект планируют реализовать за 299 млн руб., что соответствует 313 тыс. руб. за квадратный метр.

Общая площадь склада составляет 955 кв. м, он расположен на участке в 20 соток. В здании есть все необходимые коммуникации: газ, свет, вода. Кроме того, в нём оборудованы подсобные помещения и санузел. К объекту организован круглогодичный подъезд, у него огороженная территория и парковка.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Перми по ул. Куйбышева, 115б продаётся складской комплекс. Стоимость объекта — 237 млн руб. Здание склада находится вблизи пересечения улиц Маршрутной и Куйбышева, в м/р Краснова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.