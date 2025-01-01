На улице Куйбышева в Перми за 237 млн рублей продают здание склада Его площадь превышает 3 тысячи «квадратов» Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Куйбышева, 115Б, продаётся складской комплекс. Стоимость объекта — 237 млн руб., что соответствует 77,5 тыс. руб. за квадратный метр. Здание склада находится вблизи пересечения улиц Маршрутной и Куйбышева, в микрорайоне Краснова. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Общая площадь здания составляет 3056,4 кв. м, из них 218,4 кв. м отапливаются. Высота потолков достигает 12 м. Земельный участок, на котором расположен склад, имеет площадь 1,8 га. Bнутри помещения установлена стеллажная cистeмa, есть топпинговые полы, ворота, сделанные специально под габариты фур. На территории склада также имеется рампа, предназначенная для разгрузки и погрузки трёх автомобилей.





Помещения склада, по словам автора объявления, тёплые. Внутри предусмотрены отдельное офисное помещение, раздевалки, санузлы, а также комнаты для приема пищи и отдыха сотрудников.

