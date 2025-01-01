Власти Прикамья намерены забрать у муниципалитетов ещё ряд полномочий Это нужно для более эффективной работы по реализации проектов Поделиться Твитнуть

На встрече с редакторами пермских СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал переход ряда полномочий муниципалитетов на уровень региона. Глава Прикамья отметил, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

«Мы много полномочий забираем от муниципальных образований. Заберём ещё, потому что поменялась в целом структура государственного управления. Она стала более чёткой. Нам надо быть более мобильными, бороться за каждый рубль как ресурс с точки зрения исполнения всех показателей. Чем больше делаем, тем больше дают (поддержки из федерального бюджета — прим. ред.). Я говорю про национальные и про федеральные проекты», — сказал Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что строительная отрасль все девяностые и нулевые годы «разрушалась». И одна из главных причин — плохое взаимодействие власти и застройщиков. Глава региона обратил внимание на то, что в штате муниципалитетов практически нет строителей, «тех людей, которые действительно могут строить и заниматься системно ЖКХ». Поэтому важно не столько давать деньги в территории, сколько помочь сделать и реализовать тот или иной проект.

«Поэтому часть полномочий мы забираем, а по части тех полномочий, которые уже невозможно забрать в силу объективных причин, мы должны выстроить штабную работу. Штабная работа — это чёткая организация строек — от начала разработки проекта, технического задания до выполнения и в промежутке — оплата», — отметил он.

В качестве примера неудачной организации он назвал один из муниципальных проектов благоустройства по установке объектов освещения, когда подрядчику не заплатили вовремя, и поэтому он не заказал лавочки, подсветку, столбы и опору.

«Мы будем отмечать, кто хорошо работает, а кто — плохо. Соответственно, тот, кто работает плохо, объясняет, что не так. Нужна полная глубина контроля прохождения процессов, и это, я считаю, будет правильной историей», — добавил Дмитрий Махонин.

Как писал ранее «Новый компаньон», в конце ноября стало известно, что краевое правительство намерено забрать у органов местного самоуправления полномочия по учёту и мониторингу земель сельскохозяйственного назначения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.