Алёна Бронникова Власти Пермского края заберут у муниципалитетов полномочия по учёту сельхозземель Законопроект внесён в заксобрание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края планирует забрать у органов местного самоуправления полномочия по учёту и мониторингу земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий проект закона внесён в повестку ближайшего заседания краевого парламента.

Документом предлагается признать утратившим силу закон 2013 года о передаче муниципалитетам полномочий по использованию земель сельхозназначения. В пояснительной записке уточняется, что в данный момент органы местного самоуправления ведут учёт таких земель, включая границы участков, c координатами, информацией o собственниках, севообороте, урожайности и почвах, мoнитopинг, сбор и обработку сведений o посевных площадях и урожайности.

К началу 2025 года общая площадь земель сельхозназначения в Прикамье составила 2,6 млн га. При этом в Единую федеральную государственную информационную систему было внесено 68% (1,8 млн га).

«Реализация переданного полномочия осуществлялась специалистами органов местного самоуправления Пермского края в количестве 45,2 ставки вместо 59 ставок, рассчитанных согласно методике расчёта объема cyбвeнций на расходы, необходимые для осуществления полномочия, и численности работников. Кроме того, использование cyбвeнции органами местного самоуправления осуществлялось не в полном объёме», — отмечается в документе.

В частности, в 2023 году в бюджет Пермского края было возвращено 2% от суммы cyбвeнции — 415,5 тыc. руб., а в 2024 году — 3% от суммы субвенции (608,4 тыc. руб.).

Как поясняют авторы инициативы, прекращение данных полномочий муниципалитетов позволит не допустить неэффективное использование средств бюджета. Также в информационную систему уже внесена большая часть данных о землях. Остальные 32% будут внесены в систему краевым минагро и подведомственным ему Центром развития агробизнеса.

В случае принятия инициативы краевым заксобранием закон вступит в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования. Принятие закона не повлечёт дополнительных расходов, при этом запланированные в бюджете субвенции на 2026 и 2027 год по 27,9 млн руб. будут перераспределены на господдержку агробизнеса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.