В Перми за 2,1 млн рублей продают ещё один сервисный центр Pedant.ru Причина продажи — налоговые изменения Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлен готовый бизнес по ремонту cмаpтфонов и ноутбуков — сеpвиcный цeнтp Pedant.ru по ул. Ленина, 94. Цена сделки — 2,1 млн руб. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Собственник пишет, что бизнес имеет большую клиентскую базу, узнаваемость и репутацию. Он отмечает, что квот на открытие новых сервисных центров нет, поэтому предложение «носит эксклюзивный характер». Бизнес, по его словам, не требует дополнительных вложений. Прибыль в месяц — в среднем около 140 тыс. руб., но может быть увеличена до 200-250 тыс. руб. Срок окупаемости — 13-16 месяцев.

В помещении останутся оборудование и товарные остатки (стоимостью 200-300 тыс. руб. на каждый), а также видеонаблюдение, касса и компьютер. У бизнеса есть своя база поставщиков.

Указано, что причина продажи — изменения в системе налогов с 2026 года.

Напомним, ранее «Новый компаньон» уже писал о продаже сети из трёх сервисных центров Pedant.ru в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б), ТЦ IMALL (ул. Петропавловская, 73а) и ТЦ «Земляника» (пр. Парковый, 17). Цена сделки — 9,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.