В Перми за 9,5 млн рублей продают три сервисных центра Pedant.ru Они находятся в ТРЦ «Планета», ТЦ IMALL и ТЦ «Земляника»

В Перми на продажу выставлена сеть из трёх сервисных центров Pedant.ru. Цена сделки — 9,5 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Авито».

Точки, выставленные на продажу, находятся в ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б), ТЦ IMALL (ул. Петропавловская, 73а) и ТЦ «Земляника» (пр. Парковый, 17). Собственник пишет, что сервисные центры работают более трёх лет, в них полностью автоматизированы процессы и укомплектован штат (8 чел. и управляющий). Новый владелец также получит оборудование на 800 тыс. руб., товарный запас на 700-900 тыс. руб., систему видеонаблюдения, кассы и СRМ.





Чистая прибыль сервисных центров достигает 400 тыс. руб. в месяц (выручка — 2,2 млн руб., расходы — 1,8 млн руб.). Окупаемость составит 24 месяца.





