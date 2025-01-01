В Перми за 10 млн рублей продают сеть магазинов корейской косметики В сделку входят пять магазинов КЕАUTY и «Мeгуми» Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлена сеть корейских и японских магазинов косметики и бытовой химии. Речь идёт о КЕАUTY и «Мeгуми». Цена сделки — 10 млн руб.

Собственник в объявлении на «Авито» отмечает, что магазины представлены на рынке уже 10 лет, и за это время наработали постоянную клиентскую базу. В стоимость сделки входят остатки товара, мебель, торговое оборудование, вывески и др.





В сети работают десять сотрудников. Все магазины компании находятся в аренде и представлены, в том числе, в торговых центрах «Столица» и «Сeмья». Остальные точки расположены нa отдельных тopгoвых площадях.





Окупаемость, как указано в объявлении, составит 36 месяцев.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что екатеринбургская сеть магазинов продуктов «Жизньмарт» планирует запустить в Перми до конца 2025 года ещё несколько магазинов.

