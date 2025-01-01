Алёна Бронникова «Жизньмарт» планирует запустить в Перми до конца года ещё два-три магазина За 12 месяцев общее количество продуктовых магазинов в городе выросло на 15% Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Екатеринбургская сеть магазинов продуктов «Жизньмарт» планирует запустить в Перми до конца 2025 года ещё несколько магазинов. Об этом «Новому компаньону» сообщили представители сети.

«В Перми сегодня работает 16 магазинов «Жизньмарт». До конца года планируется открыть ещё две-три торговые точки. Пермь — важная точка присутствия, где мы планируем укреплять позиции», — рассказали в компании.

Кроме того, новые магазины в Пермском крае планирует открыть и федеральная сеть «Магнит». По данным пресс-службы компании, сейчас в регионе работает 765 торговых объектов. В том числе, 482 магазина формата «у дома» (включая «Магнит go» в здании аэропорта), 56 дискаунтеров «Моя цена», 216 дрогери «Магнит косметик», шесть гипермаркетов и пять аптек. Из них в Перми расположено 315 объектов. До конца года в Пермском крае планируется открыть ещё около 25-30 магазинов.

О планах по открытию новых торговых точек сообщили и в компании METRO, которая также развивает сеть продуктовых магазинов «Фасоль». Однако точное количество, планируемое к запуску не называют. Сейчас в Пермском крае работает один торговый центр METRO и 42 магазина «Фасоль», шесть из них — в Перми.

Как писал «Новый компаньон», несмотря на рост цен, количество продуктовых магазинов увеличивается. По данным «2ГИС», за последние 12 месяцев количество продуктовых магазинов только в Перми выросло на 15%, до 723 объектов.

