На СВО погиб житель Прикамья Антон Морошкин В последний путь солдата проводят 18 декабря Поделиться Твитнуть

В администрации Нытвенского муниципального округа сообщили, что во время специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб местный житель Антон Морошкин.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

Церемония прощания с сержантом Морошкиным состоится в клубе д. Луговая (бывшая Батуровская школа) в 10:00, а гражданская панихида пройдёт в 11:00.

В администрации муниципалитета принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в этот же день, 18 декабря, состоятся похороны другого участника СВО — многодетного отца Евгения Жебелева из Верещагинского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.