В Прикамье простятся с погибшим на СВО многодетным отцом Евгением Жебелевым Он погиб в октябре 2024 года

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагино на этой неделе похоронят бойца российской спецоперации на Украине Евгения Жебелева. Об этом сообщает местная администрация на своей странице в социальных сетях.

Евгений Жебелев родился в д. Кичаново Пермской области 15 апреля 1974 года. Воспитывался в многодетной семье. Окончил школу на ст. Григорьевская, а затем учился в Зюкайском училище. После службы в армии работал в строительной сфере.

Рядовой Вооружённых сил РФ Жебелев погиб 28 октября 2024 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. Известно, что у него осталось трое детей.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 18 декабря в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 состоится траурный митинг, а в 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

