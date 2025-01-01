Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лауреатом премии имени Решетова стал пермский поэт Евгений Ощепков Литературная премия получит новое развитие Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Полыгалов

В Перми 17 декабря на площадке «Пермь Экспо» молодой поэт Евгений Ощепков получил из рук министра культуры Пермского края Аллы Платоновой главную краевую литературную премию — премию имени Алексея Решетова. Награждение прошло в рамках программы Пермского краевого семейного форума. Об этом в своих соцсетях сообщает литературный фестиваль "Компрос".

Евгений Ощепков был удостоен награды за свою дебютную книгу стихов «Бульвар проигравших» (18+). Жюри в составе филологов Владимира Абашева, Юлии Даниленко, Анастасии Черноусовой, библиотекаря Марины Хабировой, писателей и поэтов Галины Шестаковой, Игоря Тюленёва и Владимира Якушева выбрало этот сборник из семи книг-претендентов.

Владимир Абашев, председатель жюри литературной премии имени Алексея Решетова:

— Из того, что было представлено, эта книга показалась наиболее свежей и, главное, обещающей хорошего автора в будущем. Есть поиск новых форм, есть внимание к традиции, есть, в конце концов, то, что можно назвать «решетовским следом»: стихи, посвящённые памяти Решетова, цитирование Решетова. То есть видно, с одной стороны, внимание и почтение, уважение к традиции, а во-вторых, это всё-таки поиск своего собственного лица, обращение к новым темам, к новым формам.

Евгений Ощепков учится в Литературном институте им. Горького. Публиковался в литературных журналах «Вещь» и «Легенда», является лауреатом премии «Ерёма» (2025).

Премия имени Алексея Леонидовича Решетова была учреждена в 2007 году в Пермском крае в честь поэта, чьё творчество стало важной частью литературной истории региона. Награда направлена на поддержку и развитие региональной литературы, а также на продвижение талантливых авторов. Премия присуждается один раз в два года за лучшие современные поэтические произведения, опубликованные в книгах или периодических изданиях.

За годы существования премии её лауреатами становились авторы, чьи тексты получили профессиональное признание и широкий читательский отклик: Анатолий Гребнев (2007), Юрий Казарин (2009), Андрей Санников (2011), Юрий Беликов (2013), Николай Глумов (2015), Владислав Дрожащих (2017), Антон Бахарев (2019), Владимир Лаврентьев (2021), Анастасия Юшкова (2023).

Как рассказал Владимир Абашев, в настоящее время с Министерством культуры Пермского края обсуждается дальнейшее развитие премии. Возможно, она станет не только поэтической, а общелитературной, а также будет принимать в конкурс произведения авторов из других регионов. По мнению председателя жюри премии, нужно сделать всё для того, чтобы премия приобрела российский статус, достойный имени Решетова.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в настоящее время в Березниках идёт работа по созданию литературного музея Алексея Решетова.

