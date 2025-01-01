Три пермских университета вошли в рейтинг вузов стран БРИКС Учитывался вклад вузов в развитие образования, науки и общества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Опубликован рейтинг университетов стран БРИКС. В список лучших вошли 750 вузов из 20 стран мира, включая три пермских. Китай представлен в списке 216 вузами, Россия — 169, Индия — 97, Бразилия — 56, Иран — 28. Также в рейтинг вошли вузы ЮАР, Индонезии, Малайзии и других стран.

В итоговом списке Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) расположились на 251-300 месте, заняв в российском списке 52-67 места.

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России занял 501-600 место (в российском списке — 125-151)

Лидирует же в рейтинге Пекинский университет, второе место — за МГУ, замыкает тройку Санкт-Петербургский государственный университет.

Рейтинг формируется на основе объективных проверяемых данных без экспертных опросов. Учитывается вклад вузов в развитие образования, науки и общества по модели рейтинга «Три миссии университета».

