На севере Прикамья скончался бывший председатель райсовета Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Юсьвинского МО

Администрация Юсьвинского муниципального округа сообщила о смерти после продолжительной болезни Евгения Маленьких. Власти отметили, что он посвятил многие годы государственной службе, стремясь улучшить жизнь своих земляков, и выразили соболезнования родным и близким покойного.

Евгений Маленьких родился 18 июня 1953 года. Его трудовая деятельность началась в 1975 году с должности инструктора-заведующего орготделом Юсьвинского райкома ВЛКСМ. С 1979 по 1983 годы он обучался в Свердловской высшей партшколе, а после ее окончания семь лет работал заведующим орготделом Юсьвинского райкома КПСС. С 1990 по 1993 годы он занимал пост председателя районного Совета народных депутатов, а с 1993 по 2011 годы был первым заместителем главы Юсьвинского района по социальным вопросам.

С 2020 года Евгений Николаевич входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации Юсьвинского округа Пермского края от общественной организации ветеранов.

Церемония прощания состоится 17 декабря с 13:30 в с. Юсьва на ул. Народной, 6.

