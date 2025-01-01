На здании КВЦ «Пермь Экспо» установили первый в городе 3D-медиафасад Он транслирует изображения в трёхмерном формате Поделиться Твитнуть

фото: КВЦ «Пермь Экспо»

На здании КВЦ «Пермь Экспо» успешно завершён монтаж и запуск первого в городе 3D-медиафасада, об этом сообщили в конгрессно-выставочном центре.

Этот инновационный экран с размерами 31,6 метра в длину и 8,6 метра в высоту, весом около 7,5 тонн, транслирует изображения в трёхмерном формате.

На медиафасаде уже доступны видеоролики о Перми и Пермском крае, анонсы предстоящих мероприятий и другая полезная информация.

фото: КВЦ «Пермь Экспо»

В КВЦ подчеркнули, что этот проект стал важным шагом в развитии современных технологий и улучшении городской среды.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на стадионе «Юность» в Перми установили медиафасад.

