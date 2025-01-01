На стадионе «Юность» в Перми установили медиафасад Внутренние работы и благоустройство территории почти завершены Поделиться Твитнуть

скриншот видео Министерства спорта Пермского края

На стадионе «Юность» в Перми ведутся последние приготовления к открытию после реконструкции. Об этом сообщили в Министерстве спорта Прикамья и показали видео с установленным на торце здания медиафасада.

Отмечается, что внутренние работы и благоустройство территории почти завершены. И то, что после открытия обновленный стадион станет популярным местом для спортсменов и любителей активного отдыха, а также украсит городской ландшафт.

Ранее в региональном Минстроя заявляли, что работы на пермском стадионе «Юность» закончены на 95%. Открытие спортивного объекта должно состояться в этом году.

Спортивный кластер будет предназначен для круглогодичного использования: зимой — для занятий конькобежным спортом и хоккеем, летом — для занятий бегом, футболом, спортивным катанием на роликах.

