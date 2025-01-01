Работы на пермском стадионе «Юность» закончены на 95% Чиновники регионального минстроя отчитались о готовности спортивного объекта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минстроя Прикамья

Как сообщили в пресс-службе минстроя Прикамья, реконструкция знакового для Перми спортивного объекта — стадиона «Юность» — «аккуратно выходит на финишную прямую».

По данным ведомства, готовность стадиона составляет 95%, практически все основные строительные работы выполнены.

Фото: пресс-служба минстроя Прикамья

«Скоро спортсмены и жители смогут оценить современный комплекс, который будет использоваться круглогодично. Сейчас усилия подрядчика сосредоточены на благоустройстве территории и пусконаладочных работах», — сообщили в минстрое.

В последующем объект ждёт итоговая проверка со стороны инспекции государственного строительного надзора.

Фото: пресс-служба минстроя Прикамья

Как писал «Новый компаньон», в июне этого года было выполнено 75% общего объёма работ. В ходе инспекции, проведённой губернатором, было отмечено, что на объекте идёт монтаж витражей, проводятся отделочные работы и завершены работы по бетонированию ледовой арены и прокладке коммуникаций, необходимых для создания ледового покрытия. Окончить все работы власти обещают в этом году.

