Власти Прикамья утвердили границы участка для нового производства «СИБУРа» Он расположен в Перми на улице Промышленной

Пресс-служба правительства Пермского края

Министерство имущественных отношений Пермского края утвердило проект планировки территории для размещения нового предприятия, которое будет производить сырье для порошковых красок — неопентилгликоль и насыщенные полиэфирные масла. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Общая площадь отведенной под строительство территории составляет 26,3 тыс. кв. м, расположен участок в Перми. Реализация проекта запланирована на первый квартал 2026 года с завершением во втором квартале 2029-го.

Ранее «Новый компаньон» писал, что АО «Сибур-Химпром» планирует запустить в Перми производство сырья для порошковых красок — неопентилгликоля (НПГ) и насыщенных полиэфирных смол (НПС). Под новое строительство рассматривается примыкающая к территории предприятия площадка на ул. Промышленной.

На площадке также планируется построить компрессорную водорода, комплекс инженерно-технических средств охраны, эстакады слива сырья с насосной и налива жидкой смолы, факельный сепаратор с насосами откачки, установку термического окисления, печь нагрева термального масла, тепловой пункт, азотно-воздушную станцию, канализационные насосные станции бытовых, дождевых и химически загрязнённых сточных вод, противопожарную насосную станцию и другие объекты.

О проекте «СИБУРа» по созданию производства НПГ и НПС сообщалось ещё в 2023 году.

