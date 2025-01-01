Алёна Бронникова Новая производственная площадка «Сибура» в Перми может составить 26,3 га На территории планируется строительство объекта под импортозамещающий проект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Сибур-Химпром» планирует запустить в Перми производство сырья для порошковых красок — неопентилгликоля (НПГ) и насыщенных полиэфирных смол (НПС). Под новое строительство рассматривается примыкающая к территории предприятия площадка на ул. Промышленной, на границе Перми и Пермского муниципального округа.

Для этого АО за счёт собственных средств подготовит проект планировки территории, ориентировочная площадь составит 26,3 га. ООО «Новые ресурсы» выполнит необходимые инженерные изыскания. Все работы планируется завершить до конца 2025 года.

Как указано в задании на подготовку планировки территории, подготовленном краевыми властями, планируемая номинальная мощность нового производства НПГ составит 35 тыс. тонн в год., номинальная мощность производства НПС — 62 тыс. тонн в год.

На площадке планируется построить производственные объекты НПГ и НПС, компрессорную водорода, комплекс инженерно-технических средств охраны, эстакады слива сырья с насосной и налива жидкой смолы, факельный сепаратор с насосами откачки, установку термического окисления, печь нагрева термального масла, тепловой пункт, азотно-воздушную станцию, канализационные насосные станции бытовых, дождевых и химически загрязнённых сточных вод, противопожарную насосную станцию и другие объекты.

О проекте «Сибура» по созданию НПГ и НПС сообщалось в 2023 году. Об предварительных планах на ежегодной встрече с клиентами и партнёрами рассказало руководство предприятия.

В данный момент в Пермском муниципальном округе с 12 сентября до 11 октября проводятся общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы. Тема обсуждения — создание производств НПГ и НПС, которые гипотетически могут оказывать воздействие на окружающую среду.

