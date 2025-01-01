В Перми многодетная мать и её подруги осуждены за мошенничество с соцвыплатой Поделиться Твитнуть

В Перми многодетная мать и две её подруги были признаны виновными в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура региона.

Дело рассматривалось в Ленинском районном суде. Выяснилось, что в начале 2023 года женщина обратилась к своим знакомым за помощью в покупке земельного участка. Для этого она использовала ипотечные средства.

С января по апрель 2023 года подруги нашли продавца и убедили его завысить стоимость участка. Фактическая стоимость составляла 160 тыс. руб., а документально она была завышена до 450 тыс. Разницу женщины поделили между собой.

Правоохранители, выявившие эту схему, возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Суд признал подсудимых виновными и назначил им штрафы, а также обязал возместить причинённый ущерб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.