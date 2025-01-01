В Перми начала работу новогодняя ярмарка Поделиться Твитнуть

Новогодняя ярмарка открылась возле катка у пермского ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б). Ярмарочные домики будут работать с понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 17:00 по 30 декабря включительно. Организатором мероприятия выступило МКУ «Пермский городской бизнес-инкубатор».

На ярмарке представлен широкий ассортимент товаров ручной работы: натуральное мыло, вязаные игрушки, сувениры, шапки и варежки с народными орнаментами, изделия из эпоксидной смолы и 3D-картины. Особое внимание привлекают изделия из натуральной древесины и плетёные изделия из бумажной лозы, изготовленные пермскими мастерами.

Посетители смогут купить специи, квашеную и маринованную капусту, а также сало. Каждый желающий сможет попробовать глинтвейн или ароматный чай. Любители натуральных продуктов найдут на ярмарке иван-чай, мёд и продукты пчеловодства, травяные сборы, цукаты из ягод, натуральный мармелад, ирис, козинаки на меду, халву, зефир, щербет и новогодние подарки из шоколада.

Кроме того, на ярмарке можно приобрести книги, блокноты, ежедневники, гипсовые наборы для раскрашивания, столовые приборы и кухонные принадлежности.

17 декабря с 20:00 до 21:00 Ассоциация рестораторов «Гостеприимство и сервис» проведёт мастер-класс по приготовлению безалкогольного глинтвейна. А 18 и 19 декабря сооснователь Ассоциации рестораторов Николай Канищев вместе с командой предложит гостям классические хот-доги и хот-доги с грибным жульеном, а также безалкогольный глинтвейн. Ежедневно в 20:00 партнёры Ассоциации будут проводить гастрономические мастер-классы.

