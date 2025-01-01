Пермский «Молот» усилил нападающий Даниил Тесанов
Нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов направлен в пермский «Молот», а Илья Николаев вернулся в ярославский клуб. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Молот».
Отмечается, что Тесанов долго восстанавливался после травмы и не участвовал в первых матчах сезона.
Илья Николаев провёл за «Молот» восемь игр, забив одну шайбу, и сыграл 12 матчей в КХЛ, отдав результативную передачу.
Напомним, в последней игре выездной серии игр ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над ХК «Звезда». Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, буллиты лучше пробили пермяки.
