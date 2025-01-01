Пермский «Молот» на выезде одержал победу над «Звездой» Матч закончился со счётом 3:2 Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот", vk.com/hc.molot

На последней игре выездной серии игр ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над ХК «Звезда».

Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, буллиты лучше пробили пермяки.

В своих соцсетях «Молот» сообщил, что это была непростая, но очень важная победа. В ходе матча нападающий пермского хоккейного клуба Максим Кицын повторил снайперский рекорд Даниила Ердакова, забросив 214-ю шайбу в ВХЛ.

«По дополнительным показателям Кицын вышел на первое место в ТОПе снайперов лиги», — сообщили в клубе.

Заключительную серию 2025 года «Молот» начнёт на домашнем льду 18 декабря, где встретится с ханты-мансийской «Югрой».

Днём ранее в рамках выездной серии игр ВХЛ «Молот» уступил воскресенскому «Химику» во втором поединке. К середине второго игрового отрезка хозяева площадки имели преимущество в три шайбы, 3:0. Лишь после этого хоккеисты из Перми смогли отправить шайбу в ворота противника, автором которой стал Михаил Казаков. Однако этот гол остался единственным для «Молота», в то время как «Химик» увеличил своё преимущество. Финальный счет матча — 6:1 в пользу подмосковной команды.

