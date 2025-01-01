Пермский «Молот» не смог взять реванш у «Химика» Игра в Воскресенске закончилась поражением пермяков со счётом 6:1 Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

В рамках выездной серии игр ВХЛ «Молот» уступил воскресенскому «Химику» во втором поединке. К середине второго игрового отрезка хозяева площадки имели преимущество в три шайбы, 3-0.

Лишь после этого хоккеисты из Перми смогли отправить шайбу в ворота противника, автором которой стал Михаил Казаков. Однако этот гол остался единственным для «Молота», в то время как «Химик» увеличил своё преимущество. Финальный счет матча — 6:1 в пользу подмосковной команды.

«Взять реванш у «Химика», к сожалению, не удалось. Благодарим всех, кто был сегодня с командой!», — говорится в официальном телеграм-канале пермского хоккейного клуба.

Выездную серию матчей пермяки завершат 13 декабря в Москве. «Молот» сыграет там против «Звезды».

