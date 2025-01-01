Суд в Перми обязал ИП выплатить 450 тысяч за травму ребёнка на уроке акробатики Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Свердловский районный суд Перми вынес решение по делу о травме ребёнка на занятиях по акробатике.

Инцидент произошел во время урока, когда девочка выполняла упражнение на кольцах и упала. В результате у неё диагностировали закрытые переломы обеих лучевых костей, что квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Прокуратура установила, что предприниматель, организовавший секцию, нарушил требования безопасности. В интересах ребенка был подан иск о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.

Суд пришёл к выводу, что инструктор не обеспечила должный контроль за девочкой, которая выполняла травмоопасное упражнение без присмотра. Иск был удовлетворён: суд взыскал с предпринимателя 300 тыс. руб. Ответчик, посчитав сумму компенсации слишком высокой, подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд.

Судебная коллегия подтвердила, что суд первой инстанции правильно учёл все физические и нравственные страдания ребёнка, а также вину предпринимателя и инструктора. Краевой суд также отметил нарушения прав потребителя и добавил к решению суда взыскание штрафа в пользу пострадавшей стороны в размере 150 тыс. руб.





