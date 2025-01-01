Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский шеф-повар претендует на кубок лучшего шефа России Григорий Хорошавцев прошёл отбор как один из 100 лучших шефов страны Поделиться Твитнуть

Фото: экоотель "Ерёмичи"

24 декабря на телеканале «Пятница» выйдет 24-часовой марафон «Русский шеф» (6 +). В числе 100 участников шоу, выбранных из 1500 претендентов, — пермяк Григорий Хорошавцев, шеф ресторана скандинавской кухни «KŌKK Nordic».

Как сообщает гастроблогер Анна Лобанова, конкурсанты пройдут испытания на скорость, обоняние и вкус, креатив, импровизацию, художественный вкус, техничность, чувство времени, знание мер и весов. Участники шоу будут готовить еду в прямом эфире 24 часа без перерыва. Ведущий шоу — «Адский шеф» Константин Ивлев. Победитель получит звание лучшего шефа России 2025 года, почётный кубок и 5 млн. руб.

Григорий Хорошавцев — студент Пермского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова, неоднократный победитель олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». Григорий хорошо знаком посетителя экоотеля «Ерёмичи» — он работал там до недавнего времени. Он не впервые участвует в кулинарных шоу на «Пятнице»: в нынешнем году он уже стал одним из победителей шоу «Молодые ножи» (6 +).

