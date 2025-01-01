Депутаты думы Перми приняли бюджет на ближайшую трёхлетку Дефицит на 2026 год составил 3,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

На заседании Пермской городской думы 16 декабря депутаты приняли во втором чтении бюджет на следующие три года. Согласно докладу заместителя спикера гордумы Натальи Мельник, доходы бюджета города в 2026 году составят 66,7 млрд руб., в 2027 году — 68,3 млрд руб., в 2028-м — 66,1 млрд руб. Расходная часть бюджета в 2026 году составит 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд руб., в 2028-м — 65 млрд руб. Таким образом, дефицит на 2026 год составил 3,1 млрд руб.

Самая крупная доля финансирования приходится на сектор образования: более 31 млрд руб. в 2026 году и около 88,5 млрд руб. в течение трёх лет. На дорожное хозяйство и транспортную инфраструктуру запланировано 17,1 млрд руб. в 2026 году и 54 млрд руб. на трехлетний период. На нужды жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в следующем году будет выделено 9,6 млрд руб., а суммарно за три года на эти цели из городского бюджета поступит приблизительно 26 млрд руб.

По данным мэрии, приоритетом в социальной сфере остается развитие материально-технической базы образовательных учреждений. В Перми продолжится возведение трех новых школ: в Ленинском и Индустриальном районах, а также Инженерной школы на ул. Веденеева. На эти цели в течение трёх лет будет направлено 4,6 млрд руб. Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в городе капитально отремонтируют 25 зданий образовательных учреждений. На реализацию краевого проекта «Школьный двор» выделено 46 млн руб. Более 500 млн руб. планируется выделить на создание спортивных площадок в учебных заведениях. Также будут выделены средства на обновление детского оздоровительного лагеря «Фортуна» в размере 150 млн руб.

В сфере культуры около 670 млн руб. направят на капремонт пяти учреждений дополнительного образования. Помимо этого, планируется модернизировать все городские библиотеки, преобразив еще 23 библиотеки в течение трёх лет.

Значительные средства — 6,7 млрд руб. в течение трёх лет — предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В дополнение к этому, с учетом финансовой помощи от краевых властей, на капремонт фасадов многоквартирных домов и установку архитектурного освещения в 2026-2027 годах планируется направить более 2 млрд руб. Всего за три года будет отремонтировано 75 фасадов.

На облагораживание дворовых территорий в течение трех лет выделяется 741 млн руб. На реконструкцию и ремонт автомобильных дорог на этот же период предусмотрено около 7,6 млрд руб., при этом дополнительно около 3 млрд руб. будет выделено из краевого бюджета. Эти средства пойдут, в частности, на строительство автомобильных дорог по Ивинскому проспекту, улицам Монастырской и Агатовой.

Дополнительные средства в размере 192 млн руб. выделены на ремонт пешеходных мостиков и лестниц, обеспечивающих сообщение между различными городскими районами.

Как ранее писал «Новый компаньон», ко второму чтению законопроекта о бюджете Перми на ближайшие три года поступила 131 поправка.

