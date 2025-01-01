Ко второму чтению проекта бюджета Перми поступило более 130 поправок Документ рассмотрят 16 декабря Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Ко второму чтению законопроекта о бюджете Перми на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов поступила 131 поправка. Об этом по итогам заседания рабочей группы сообщили в пресс-службе Пермской городской думы.

Основные изменения касаются увеличения объёма расходов на благоустройство территории Перми, в частности для софинасирования по программе «Формирование комфортной городской среды». На 14 млн руб. ежегодно планируется увеличить расходы для решения различных вопросов жителей микрорайонов.

Также дополнительные средства выделят на преображение сада Миндовского, ремонт тротуара на ул. Докучаева, обустройство сквера на ул. Борцов Революции и реконструкцию ул. Островского.

Ранее «Новый компаньон» писал, что депутаты гордумы в ноябре приняли проект городского бюджета в первом чтении. Доходы на 2026 год были запланированы в объёме 66,7 млрд руб., в 2027-м — 68,3 млрд руб., в 2028-м — 66,1 млрд руб. Расходная часть в 2026 году — в объёме 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд, в 2028-м — 65 млрд руб.

Во втором, окончательном чтении, депутаты гордумы рассмотрят проект на пленарном заседании 16 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.