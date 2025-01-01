Бюджет показывает рост На пленарном заседании в ноябре депутаты Пермской городской думы приняли проект бюджета на ближайшую трёхлетку в первом чтении Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 18 ноября, одним из главных вопросов стало рассмотрение главного финансового документа города. Депутаты утвердили бюджет на будущую трёхлетку в первом чтении, а также обсудили расселение авариного жилья, снос уже расселённых домов и изменения в Правила благоустройства.

Жилищные вопросы

Пленарное заседание началась с Часа депутата. В этот раз он был посвящён вопросам улучшения жилищных условий горожан. Итоги и планы по расселению аварийного жилья и сносу аварийных домов депутатам представил заместитель главы городской администрации Артём Балахнин.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

По его словам, мэрия ведёт активную работу по обеспечению жильём детей-сирот, а также расселению и демонтажу непригодных для проживания зданий. Так, в течение ближайших трёх лет планируется выделить более 2 млрд руб. на приобретение 444 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, им предоставляется возможность пробрести собственное жилья с использованием жилищных сертификатов от краевого минсоцразвития. В 2025 году такие сертификаты получили 122 человека, из которых 79 уже стали собственниками жилья.

Одним из приоритетных направлений работы городских властей остаётся расселение аварийного жилищного фонда. С 2019 по текущий год расселено 489 аварийных домов, в которых проживало 12 тыс. человек. На эти цели из бюджетов разных уровней было направлено около 10 млрд руб. Средства были использованы для выплаты компенсаций жителям аварийных домов, а также для предоставления им новых благоустроенных квартир, в том числе в четырёх муниципальных домах, построенных специально для этих целей.

Сейчас в Перми действует новая программа по расселению ветхого и аварийного жилья, утверждённая региональным правительством и рассчитанная до 2031 года. В текущем году на реализацию мероприятий по расселению граждан было выделено 2,7 млрд руб. из федерального, краевого и местного бюджетов.

Что касается сноса уже расселённых домов, то в этом планируется демонтировать 144 таких зданий, уже снесено 117. В прошлом году было демонтировано 113 аварийных домов.

Также помощь оказывают молодым семьям. Так, 29 семьям была оказана бюджетная поддержка на улучшение жилищных условий в размере 35% от расчётной стоимости жилья на общую сумму 91,4 млн руб. Ещё 108 молодых семей получили поддержку в размере 15% от расчётной стоимости жилья за счёт средств краевого бюджета на сумму около 100 млн руб.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Спикер гордумы Дмитрий Малютин отметил, что в Перми достигнуты положительные результаты в расселении аварийного жилья, несмотря на ограниченные возможности городского бюджета.

«В трёхлетнем бюджете мы предусматриваем значительную сумму в размере 6,7 млрд руб. Безусловно, необходимо взаимодействие с краевым и федеральным правительствами. Глава города осознает проблему и предпринимает соответствующие шаги. Будем продолжать совместную работу и привлекать средства для решения этой сложной задачи», — подчеркнул председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Статья расходов

Глава Перми Эдуард Соснин представил депутатам ключевые аспекты и приоритеты главного финансового документа. На пленарке думцы обсудили проект бюджета на ближайшую трёхлетку в первом чтении.

Прогнозируется, что доходы городского бюджета составят: в 2026 году – 66,7 млрд руб., в 2027 году – 68,3 млрд руб., в 2028 году – 66,1 млрд руб. Расходная часть бюджета запланирована следующим образом: 69,8 млрд руб. в 2026 году, 71,6 млрд руб. в 2027 году и 65 млрд руб. в 2028 году.

Бюджет развития на 2026 и 2027 годы превысит 19 млрд руб. ежегодно, что составляет треть от общего объёма расходов. Все текущие социальные обязательства и программы поддержки будут сохранены.

В текущем проекте бюджета приоритетом в социальной сфере является развитие имущественного комплекса сферы образования. Строительство трех школ – в Ленинском и Индустриальном районах, а также Инженерной школы по улице Академика Веденеева – продолжится. На эти цели выделено 4,6 млрд руб. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» капитально отремонтируют 25 зданий образовательных учреждений. На проект «Школьный двор» выделено 146 млн руб. Более 500 млн руб. планируется инвестировать в создание спортивных площадок в образовательных учреждениях. На ремонт детского лагеря «Фортуна» выделят 150 млн руб.

Около 670 млн руб. будет направлено на комплексный ремонт четырёх учреждений дополнительного образования. Кроме того, планируется модернизировать все городские библиотеки, в ближайшие три года будут обновлены 23 библиотеки. В бюджете предусмотрено 52 млн руб. на обустройство спортивных площадок и хоккейных коробок: в 2026 году планируется отремонтировать семь объектов.

В 2026-2027 годах на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов и установку архитектурной подсветки будет направлено более 2 млрд руб. с учётом краевой поддержки. Всего за указанный трехлетний период планируется обновить 75 фасадов.

На благоустройство дворовых территорий за три года будет выделено 741 млн рублей; на реконструкцию и ремонт дорог заложено около 7,6 млрд руб. из городского бюджета и около 3 млрд руб. — из краевого. Средства пойдут на строительство автомобильных дорог по Ивинскому проспекту, улицам Монастырской и Агатовой.

По словам первого заместителя председателя Пермской городской думы Натальи Мельник, во время подготовки основного финансового документа на ближайшие три года была проведена тщательная работа, включая публичные слушания и депутатский семинар, что позволило сформировать чёткое представление об основных параметрах бюджета.

Она также отметила, что город справляется с финансовыми задачами, не прибегая к кредитам. Предусмотренные средства дают возможность выполнять социальные обязательства и инвестировать в развитие инфраструктуры, дорожное строительство, благоустройство и расселение аварийного жилья. Ожидается, что после доработки проект бюджета будет принят депутатами в окончательной редакции в декабре, что обеспечит продолжение работы над созданием комфортной городской среды.

Для подготовки проекта бюджета Перми на 2026-2028 годы ко второму чтению создана рабочая группа. В её состав вошли депутаты гордумы, эксперты КСП, заместители мэра и руководители профильных ведомств городской администрации. Рассмотрение бюджета во втором чтении состоится 16 декабря.

По новым правилам

Одним из вопросов пленарного заседания стало обсуждение изменений в Правила благоустройства. Ранее поправки обсуждались на профильном комитете думы. Их основная цель — упорядочить деятельность, связанную с использованием лошадей в общественных местах. В частности, предлагается ввести запрет на предоставление услуг катания на лошадях, пони и других животных, предназначенных для верховой езды или перевозки грузов, как верхом, так и с использованием повозок, за пределами специально отведенных территорий.

Также сократится время, которое выделяется на ремонт повреждений люков смотровых колодцев и прилегающего дорожного покрытия. Муниципальные органы, контролирующие сферу благоустройства, будут обязаны устранять подобные дефекты в течение 10 дней.

Ещё одно изменение касается информационных стендов, которые размещают застройщики на стройплощадках. В мэрии предложили указывать на таких стендах не только данные о заказчике, строительной компании и генподрядчике, но и их контактные адреса и телефоны.

В итоге депутаты одобрили и утвердили все предложенные изменения.

