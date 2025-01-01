Врио главы Краснокамского округа Прикамья назначен Александр Борисов Ранее он занимал пост вице-премьера в региональном правительстве Поделиться Твитнуть

Александр Борисов

Правительство Пермского края

Александр Борисов стал временно исполняющим обязанности главы Краснокамского муниципального округа Пермского края. Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», указ об этом был подписан главой региона Дмитрием Махониным 15 декабря. Борисов будет занимать эту должность до избрания нового главы округа.

До своего назначения на эту должность Александр Борисов работал заместителем председателя правительства Пермского края. В правительстве он занимался вопросами территориального развития, безопасности и деятельностью агентства мировых судей. Его работа в этой должности началась в 2019 году.

Полномочия предыдущего главы Краснокамского округа Игоря Быкариза были прекращены решением Пермского краевого суда из-за утраты доверия. Сам Быкариз не согласен с этим судебным решением.

