В 42 детсадах и 59 школах Прикамья объявлен карантин по гриппу За неделю в регионе заболели более 20 тысяч человек

Константин Долгановский

Из-за распространения ОРВИ в детских учреждениях Пермского края за неделю с 8 по 14 декабря временно прекращены занятия в 72 группах 42 детских садов, 148 классах 59 школ и 18 группах 6 средних специальных учебных заведений. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Карантин объявляется при вспышке ОРВИ (гриппа), чтобы предотвратить распространение инфекции. Это комплекс ограничительных мер, направленных на разобщение заболевших и здоровых людей. Карантинные меры создают условия, при которых распространение болезни становится затруднительным или невозможным. Основанием для введения карантина является заболевания одновременно 20% детей в одной группе (классе) или 30% в детском саду (школе).

Ранее «Новый компаньон» со ссылкой на ведомство сообщал, что за прошлую неделю в Прикамье количество случаев гриппа и ОРВИ увеличилось на 15,8% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 20 034 случаев. Эпидемический порог не превышен.

