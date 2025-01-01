На севере Прикамья простились с участником СВО Андреем Кирпиченко Он погиб в ноябре этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Красновишерского округа

В Красновишерском округе 15 декабря проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине Андрея Кирпиченко. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Андрей Кирпиченко родился 12 августа 1993 года, а был 20 ноября 2025 года был убит в зоне боевых действий СВО. Обстоятельства его смерти не уточняются.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким солдата. Это огромная боль утраты», — сообщили в администрации округа.

Бойца похоронили на кладбище Красновишерска с воинскими почестями.

Как писал ранее «Новый компаньон», 15 декабря в Прикамья простились с другим военнослужащим, погибшим на СВО, — жителем Частинского округа Эдуардом Тупиным. Он был убит 9 ноября этого года во время проведения спецоперации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.