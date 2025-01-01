В Прикамье простятся с погибшим на СВО 26-летним Эдуардом Тупиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Частиского округа

Администрация Частинского муниципального округа Прикамья с прискорбием сообщила что 9 ноября 2025 года в ходе СВО на Украине, в ДНР и ЛНР, проявив героизм, погиб житель округа Эдуард Тупин.

Он родился 11 марта 1999 года в с. Пихтовка. После окончания девяти классов Ножовской школы он поступил в колледж в с. Частые, где получил профессию тракториста. Трудовую деятельность начал в колхозе родного с. Пихтовка, а затем переехал в с. Сива, где также трудился в сельскохозяйственном предприятии. В 2021 году он создал семью, вступив в брак, а позже принял решение отправиться на вахтовую работу в Москву. Как сообщают власти, окружающие запомнили его как жизнерадостного и отзывчивого человека, который всегда поддерживал свою семью и был готов прийти на помощь в любой ситуации.

24 декабря 2024 года Эдуард Викторович подписал контракт для участия в специальной военной операции. За добросовестную службу и личное участие в поддержке военных действий Эдуард Викторович был награжден медалью «Участник специальной военной операции».

Прощание с воином состоится 15 декабря 2025 года в с. Пихтовка в Доме культуры в 11:00, затем пройдёт отпевание. Похоронят бойца на Пихтовском кладбище.

