В Прикамье едва не утонул катавшийся на снегоходе по льду местный житель

МЧС России по Пермскому краю

На реке Чусовой в Добрянском муниципальном округе рядом с Красной Слудкой очевидцами был спасен мужчина. Он катался на снегоходе и провалился под лед. Сообщение в Главное управление МЧС России по Пермскому краю поступило 15 декабря в 13 часов 10 минут.

В министерстве отметили, что в результате происшествия пострадавших нет. Мужчина был сразу передан бригаде скорой медицинской помощи.

К месту происшествия привлекались силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — семь человек личного состава и две единицы техники. От МЧС России личный состав и техника не привлекались.

Ранее в МЧС сообщали, что с начала декабря в Пермском крае на водоёмах погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

