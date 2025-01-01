В Прикамье переизбрали главу Карагайского муниципального округа Территорией вновь будет руководить Василий Нечаев Поделиться Твитнуть

В Карагайском муниципальном округе депутаты местной думы поддержали кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Василия Нечаева на новый срок. К исполнению своих обязанностей он приступит 16 декабря, сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее, 4 декабря, конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Карагайского округа. Тогда было выбрано два кандидата: Василий Нечаев и директор центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов.

Кандидаты представили свои программы развития муниципалитета на заседании местной думы 15 декабря.

Напомним, на участие в конкурсе на замещение должности главы были поданы заявки от двух кандидатов.

Василий Нечаев руководит территорией с декабря 2020 года.

