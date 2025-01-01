В Карагайском округе Пермского края определены кандидаты на пост главы Программы развития территории они представят 15 декабря Поделиться Твитнуть

Василий Нечаев / фото администрации Карагайского округа

В Карагайском муниципальном округе Пермского края 4 декабря конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы территории. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Карагайского МО будут претендовать два кандидата: действующий глава округа Василий Нечаев и директор центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов», — отмечается в публикации.

Кандидаты должны представить свои программы развития муниципалитета на заседании местной думы 15 декабря. По результатам выступлений депутаты выберут руководителя Карагайского округа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на участие в конкурсе на замещение должности главы территории были поданы две заявки. На пост претендуют руководящий муниципалитетом с 2020 года Василий Нечаев и директор МКУ «Центр обеспечения сельских территорий» Вячеслав Югов. Конкурс-испытание прошёл 4 декабря.

