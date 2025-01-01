Прикамцев просят помочь в поисках туристов на горе Ослянке Отряд «ЛизаАлерт» ждёт добровольцев Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает волонтёров для участия в поисках туристов, пропавших в окрестностях горы Ослянки в Пермском крае.

В группе отряда сообщили, что на Ослянке развёрнут штаб, откуда координируется работа поисковых групп. Поиски ведутся в активном режиме. На месте находятся сотрудники экстренных служб и добровольцы «ЛизаАлерт», к ним активно присоединяются местные жители и другие объединения, осуществляющие поиск людей. К поисково-спасательной операции также подключились глава районной полиции и сотрудники Следственного комитета. Возле штаба дежурят две машины скорой помощи. Координаты штаба: 58.996368, 58.916799.

В отряде «ЛизаАлерт» призвали неравнодушных людей с опытом зимнего туризма и снегоходами присоединиться к поискам. Для участия необходимо позвонить по тел. 8-982-480-60-71.

Кроме того, штаб нуждается в воде и питании для поисковиков, продуктах длительного хранения, готовых перекусах, а также в бензине (АИ 92 и АИ 95), пяти литрах двухтактного масла для снегоходов и алкалиновых батарейках для навигаторов АА («пальчиковые»).

Сообщить информацию о местонахождении пропавших туристов можно на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, группа туристов из Свердловской области пропала во время восхождения на гору Ослянку в Пермском крае 13 декабря. Изначально было 15 туристов, но двое вернулись в условленное место. Они же стали инициаторами поисков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.