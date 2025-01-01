В центре Перми открылся новый магазин здорового питания Владелец нового магазина — основатель сети «Лакшми» Сергей Шаров Поделиться Твитнуть

В Перми, в Тополевом переулке, 5, открылся магазин натуральных продуктов «Вкусно и просто». Ранее на этом месте находился магазин «Живой выбор» рядом с кафе «Лакшми». Владелец нового магазина — основатель сети «Лакшми» Сергей Шаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В ассортименте «Вкусно и просто» представлены вегетарианские и натуральные продукты, а также товары для здорового питания. Напомним, в прошлом году произошло объединение сетей здорового питания «Лакшми» и «Живой выбор». После ребрендинга магазины объединённой сети работали под вывеской «Живой выбор».

Как писал «Новый компаньон», в октябре стало известно, что магазин здоровых продуктов сети «Живой выбор» в Тополевому переулке переедет на ул. Островского, 6. По новому адресу магазин открылся в конце ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.