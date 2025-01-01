Алёна Бронникова Магазин здоровых продуктов сети «Живой выбор» в центре Перми сменит прописку На новом месте он откроет двери 20 ноября Поделиться Твитнуть

В Перми один из магазинов здоровых продуктов сети «Живой выбор» меняет прописку. Речь идёт о точке в Тополевом пер., 5, рядом с кафе «Лакшми». Как сообщается в соцсетях компании, на новом месте по ул. Островского, 6 магазин откроется 20 ноября.

«Два года назад мы запустили совместный проект «Лакшми» и «Живой выбор» на этом месте, многое сделали, и были большие планы двигаться дальше. Наш совместный проект в Тополевом переулке завершился. Наши пути понимания развития совместного проекта с кафе «Лакшми» разошлись», — сообщил основатель сети «Живой выбор» Александр Хрычиков.

Всего в Перми работало пять магазинов бренда, два из которых закрылись, а летом «Живой выбор» открылся пр ул. Островского, 6, на месте магазина диабетических продуктов «Амбар». В компании отметили, что продукция «Амбара» сохранится. В октябре стало известно о планах переезда магазина в Тополевом переулке.

На данный момент в городе работают три магазина сети, в том числе по ул. 1-й Красноармейской, 31 и ул. Чернышевского, 15. Информация об изменениях в работе кафе «Лакшми» отсутствует.

«Живой выбор» и «Лакшми» объединились в конце 2023 года. Как отмечал ранее Александр Хрычиков, синергия двух концепций позволила расширить ассортимент и открыла новые возможности развития. Все торговые точки прошли ребрендинг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.