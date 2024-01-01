«Наша миссия — помочь людям отличить настоящие органические продукты от маркетинга» Основатель пермского бренда сети магазинов здорового питания «Живой выбор» Александр Хрычиков — об объединении с сетью «Лакшми» и новой концепции развития магазинов Поделиться Твитнуть

— В конце 2023 года в состав компании «Живой выбор» вошёл другой пермский бренд здорового питания — «Лакшми». В результате к двум магазинам «Живого выбора» добавились ещё две торговые точки можно сказать бывшего конкурента. С какой целью было проведено объединение? Что это даст покупателям и самой компании «Живой выбор»?

Александр Хрычиков, основатель пермского бренда сети магазинов здорового питания «Живой выбор»

— Главная цель объединения — синергия двух брендов и запуск единой региональной сети магазинов здорового питания. Мы собираемся не поглотить «Лакшми» и просто открыть на месте магазинов этой сети свои а соединить концепции наших брендов и создать на их основе по сути другой бизнес с нуля. От «Лакшми» возьмём многолетний опыт на рынке и успешный маркетинг от «Живого выбора» — собственное производство и накопленную базу знаний о здоровом питании. Таким образом перед нами открываются новые возможности для развития а клиент получает концентрацию самого лучшего от двух брендов и существенное расширение ассортимента.

— Соединение двух концепций так или иначе подразумевает формирование новой. Она уже сформулирована? Есть понимание как единая сеть будет развиваться в ближайшей перспективе?

— Конечно с объединением произошло сильное переосмысление бизнес-процессов появились новые идеи. Все торговые точки будут работать под одним названием — «Живой выбор» но каждая из них пройдёт серьёзный ребрендинг. Хотим провести переустройство внутреннего пространства магазинов и разделить его на две зоны. В одной будут более массовые продукты здорового питания от известных российских и мировых брендов. В другой — премиальные продукты нашего производства и продукция от других поставщиков которые смогут подтвердить что их товары относятся к этой категории. Чтобы покупателю было удобно ориентироваться между зонами сделаем современную систему навигации. Кроме того обновим кассовые зоны чтобы они везде выглядели одинаково.

К выбору товаров для обеих зон мы будем подходить одинаково серьёз­но. У нас большой опыт работы с поставщиками. Всё что покупатель видит на наших полках мы везём напрямую от производителей — местных и зарубежных. Сами приезжаем на производство убеждаемся в качестве продукции отбираем лучшее фасуем и организуем логистику. Будем работать по такому принципу и дальше.

Также будем продолжать нашу просветительскую деятельность. У «Живого выбора» изначально была такая позиция что мы не только продаём продукты но и даём знания: организуем лектории с врачами и нутрициологами проводим различные мастер-классы. Всё это тоже сохранится.

— Есть ли в планах открытие новых магазинов?

— Пока мы сосредоточены на том чтобы наладить внутреннюю коммуникацию между существующими и выстроить их работу в соответствии с новой концепцией. В принципе когда всё уже организовано то в запуске ещё одного или нескольких магазинов нет ничего сложного. Однако мы не ставим перед собой цель «захватить мир» и создать сеть невероятных масштабов. Мы просто хотим дать людям доступ к качественным органическим продуктам.

— Раз мы говорим об «органических продуктах» что вообще подразумевается под этими словами? В чём отличие таких продуктов от обычных?

— Органическая продукция должна соответствовать ряду определённых критериев. Если речь идёт о растительной продукции то она должна выращиваться без применения химикатов. Само фермерское хозяйство — будь то посевные площади пасека или животноводческая ферма — должно находиться не менее чем в 200 км от промышленных объектов. Если на одном предприятии выпускается и органика и неорганика то такие производства не должны соприкасаться — то есть например нельзя на одном станке молоть органическую и неорганическую муку. Так что стандарты довольно жёсткие.

— В последние годы органические продукты стали довольно популяр­ны. Как думаете с чем это связано? Продолжится ли этот тренд на здоровое питание?

— Основных факторов роста популярности органики два. Первый — естественный. Питание — одна из наших основных потребностей а так как люди всегда стремятся к повышению качества своей жизни то и продукты стараются выбирать самые лучшие вкусные и безопасные. Второй фактор — рекламный. Желание людей есть здоровую пищу не могли не подхватить крупные корпорации. Они стали активно продвигать линейки продуктов с пометками «органический» «эко» «без сахара» и так далее. Но эти слова сегодня зачастую используются как приманка для доверчивого покупателя а на самом деле продукт далёк от стандартов органической продукции. Чтобы найти действительно качественный товар человеку самому нужно очень хорошо разбираться в принципах здорового питания. Наша миссия — дать людям необходимую для этого информацию и помочь им отличить настоящие органические продукты от маркетинга.

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