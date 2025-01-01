В пермском ТЦ «Эспланада iMALL» произошла драка между девушками Происшествие попало на видео Поделиться Твитнуть

Вечером 14 декабря в пермском торговом центре «iMALL Эспланада » на фуд-корте между девушками завязалась драка, о чём сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь». На видео, которое было опубликовано в канале, видно, как одна из девушек хватает другую за волосы и наносит ей несколько ударов кулаком по голове.

«Почему никто не вмешивается? Все только смотрят и снимают, а разнять их или разогнать — не судьба?» — возмущаются люди.

На официальный запрос об обстоятельствах происшествия в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пока не ответили.

Ранее в министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали состояние молодого человека, которого ранили ножом в драке возле ЦУМа в ночь на 5 декабря.

