В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавшего во время драки у ЦУМа Молодого человека порезали ножом в ходе потасовки

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали состояние молодого человека, который пострадал в драке возле ЦУМа в ночь на 5 декабря. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.

«Молодого человека отвезли в больницу, где оказали ему необходимую медицинскую помощь. После лечения его выписали и отправили на амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства», — сообщили изданию в минздраве.

Отметим, инцидент в центре Перми случился 5 декабря. В соцсетях сообщалось, что ночью около ЦУМа несколько молодых пермяков напали на другого с ножом и ранили его в ногу. Судя по видеозаписи, после происшествия у молодого человека началось сильное кровотечение.

