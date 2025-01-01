Пермский лыжник завоевал три олимпийские квоты Поделиться Твитнуть

фото с телетрансляции

Лыжник из Перми Савелий Коростелёв занял 25-е место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе. Он отстал от победителя, норвежца Эйнара Хедегарта, на 1 мин. 20,3 сек. Результаты были очень плотными: Йоханнес Клебо занял лишь четвёртое место, отстав на 24,1 сек.

Савелий, попав в топ-25 и набрав более 150 FIS-пунктов, не отстав от лидера более чем на 4 минуты, заработал три олимпийские квоты. Они позволят ему участвовать в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Сегодня этап Кубка мира завершится аналогичной гонкой среди женщин. В 15:45 по московскому времени россиянка Дарья Непряева выйдет на дистанцию под 24-м стартовым номером.

У Савелия впереди «Тур де Ски», который начнётся 28 декабря.

Ранее Коростелёв успешно квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года в спринте. Хотя он не вошёл в топ-30 на этапе Кубка мира в Давосе 2025/26, заняв 51-е место с отставанием от лидера в 8,32 сек., этого результата оказалось достаточно для участия в Олимпиаде.

