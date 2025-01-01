На следующей неделе в Прикамье ожидаются 25-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По предварительным прогнозам, 16—18 декабря в Пермском крае установится аномально холодная погода, с температурой на 7°С ниже климатической нормы, об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что в Среднем Поволжье уже произошло сильное похолодание, сопровождающееся метелями и ветром с порывами до 24-29 м/с на обширных территориях Пензенской, Саратовской и Волгоградской областей. Нанесён значительный ущерб.

Сегодня этот циклон начнёт заполняться и смещаться на северо-восток, из Южного Урала в Зауралье. Хотя сильного ветра он уже не принесёт, значительные осадки всё же ожидаются, особенно в южной части Пермского края. Снегопад начнётся сегодня днём (на юге края уже в ближайшие часы) и продлится до ночи на вторник, в результате чего в центральной и южной частях края выпадет ещё 8-15 мм осадков, а в Перми ожидается около 10 мм. По мере заполнения циклона холодным воздухом ожидается постепенное похолодание. В понедельник температура будет колебаться от -5…-10°С ночью и утром до -10…-15°С ближе к вечеру, а во вторник — от -10…-15°С ночью до -13…-18°С днём. Пик похолодания придётся на вечер вторника, когда в Перми ожидается до -20°С, а на севере и востоке края — до -25°С.

