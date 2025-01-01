Предприниматель регистрирует товарный знак «Пермские посикунчики» Кирилл Логинов планирует реализовать проект в области общественного питания Поделиться Твитнуть

фото с сайта znakoved

Патентный поверенный Кирилл Логинов подал заявку на регистрацию торгового знака «Пермские посикунчики». Эта информация была опубликована на сайте znakoved. В интервью с изданием «Коммерсантъ-Прикамье» Логинов сообщил, что планирует реализовать проект в области общественного питания.

Он уточнил, что основное внимание уделяется не столько словесному обозначению, сколько визуальному элементу. Поверенный пояснил, что фраза «пермские посикунчики» не обладает достаточной различительной способностью и, следовательно, не подлежит охране как товарный знак, что позволяет любому лицу использовать её без регистрации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попробовали в Москве пермские посикунчики.

