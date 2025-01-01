Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попробовали в Москве пермские посикунчики Гости из США находятся в России с официальным визитом Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и супруг дочери американского главы Джаред Кушнер ознакомились с русской кухней в одном из московских ресторанов, попробовав пирожки-посикунчики, оленину и перепелку с гречневой кашей, а на сладкое — яблочный пирог. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник в российской столице начались переговоры американской делегации с президентом России Владимиром Путиным. До посещения Кремля Уиткофф и Кушнер осмотрели Москву в сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева и пообедали в местном ресторане.

По информации РИА Новости, в меню были представлены русские блюда: салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелка, начиненная гречкой, кулебяка из трех сортов рыбы, паровой палтус и филе оленя.

Посикунчики — это традиционные жареные пирожки с мясом, популярные в Пермском крае. Они готовятся из теста для пельменей с начинкой из говяжьего и свиного фарша. Обычно подаются с чесночно-сметанным соусом.

На десерт гостям предложили торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ягодное ассорти.

Уиткофф по традиции знакомится с городом перед переговорами в Кремле. В предыдущие визиты он посетил Старый Арбат, парк «Зарядье» и попробовал чебурек La Grande в одном из московских заведений. В Санкт-Петербурге в апреле перед переговорами с Путиным Уиткофф побывал в синагоге и Исаакиевском соборе.

