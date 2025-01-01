Автодорога Р-242 в направлении Перми полностью перекрыта Водителей просят ехать в объезд Поделиться Твитнуть

фото: ФКУ «Уралуправтодор»

ФКУ «Уралуправтодор» днём 14 декабря уведомило, что на 231 км автодороги в Нижнесергинском районе Свердловской области движение транспорта в направлении Перми полностью перекрыто. В настоящее время идёт эвакуация большегруза, после дорожно-транспортного происшествия перегородившего трассу, уточнили в учреждении.

Для объезда водителей просят использовать маршрут через Нижние Серги, Арти, Красноуфимск и Ачит, съезд с трассы Р-242 на 285 км и возвращение на трассу Р-242 на 183 км.

Для получения актуальной информации можно звонить по тел. 8-800-200-63-06.

Напомним, на трассе Пермь—Екатеринбург автомобильная пробка из-за данной аварии фиксируется уже вторые сутки. Её длина в часы пик достигала 17 км.

