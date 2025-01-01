Зажжение огней на главной ёлке Перми отложили на четыре дня В мэрии объяснили причины переноса церемонии Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Как сообщили в администрации Перми, зажжение огней на главной городской ёлке перенесли на 18 декабря. В этот день посетителей эспланады будут ждать интерактивные зоны. На сцене выступит DJ, а также можно будет сделать памятные фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Напомним, как ранее сообщал «Новый компаньон», прежде церемония зажигания огней на главной новогодней ёлке Перми планировалась 14 декабря. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили порталу Properm.ru, что строительство центрального ледового городка в этом сезоне оказалось технически сложным, и в целях безопасности было принято решение перенести церемонию.

Также в мэрии отметили, что 13 декабря сразу три городские ёлки засияли огнями (в парках Чехова, «Счастье есть» и им. Миндовского). Также в парке «Балатово» состоялось праздничное мероприятие «День рождения Деда Мороза, или Волшебная почта».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.